Москва, 3 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Роста безработицы в России стоит ждать не ранее начала осени 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил старший научный сотрудник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы РАНХиГС Виктор Ляшок. Так он прокомментировал данные ЦБ РФ о том, что в июне 2022 года потребность работодателей в новых сотрудниках уменьшилась на 15% по сравнению с 2021 годом.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

«Согласно данным Росстата, в I квартале 2022 года не было отмечено ни значительного числа увольнений, ни сжатия найма: высвобождение 2,2 млн работников было компенсировано 2,3 млн принятых на работу, — отметил Ляшок. — В целом общий приток занятых в средние и крупные компании соответствовал ситуации начала 2019 года и 2020 года, когда оборот найма/выбытия составлял около 2-2,1 млн работников. В апреле–мае, как свидетельствуют данные служб занятости и результаты обследований рабочей силы, могло наблюдаться увеличение как числа принятых, так и увольняющихся работников, то есть спрос на рабочую силу весной был достаточен, чтобы абсорбировать всех выбывших сотрудников. Ускорение оборота рабочей силы может объясняться перестройкой экономики».

Как полагает экономист, можно предположить, что со II квартала 2022 года работодатели начали менять кадровую стратегию, снизив обороты найма, что должно привести к постепенному нарастанию безработицы.

«Однако эти данные можно оценить только ретроспективно по прошествии длительного периода времени. Роста безработицы стоит ждать не ранее начала осени, так как в силу фактора сезонности она летом обычно ниже, чем в другие периоды, — уточнил Ляшок. — Статистические данные за I квартал 2022 позволяют сделать вывод, что на момент середины лета эффект от санкций на рынке труда пока практически не просматривался. Общая численность занятых сохранялась на досанкционном уровне, а безработица с февраля ежемесячно обновляла исторический минимум, снизившись к маю до 3,9%».

При этом он призвал не забывать, что эффект от экономических санкций имеет более долгосрочный, распределенный и менее кумулятивный характер, чем эффекты от пандемии коронавируса и связанных с ней жестких ограничительных мер.

«Если коронавирусный удар пришелся на малый и средний бизнес, который был вынужден резко приостановить работу, санкции в первую очередь повлияли на крупные компании, которые имеют значительный запас прочности», — подчеркнул Ляшок.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России в июне 2022 года остался на историческом минимуме в 3,9%.