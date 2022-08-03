Тацинский район, Ростовская область, , 14:51 — REGNUM Южная транспортная прокуратура начала проверку после жёсткой посадки легкомоторного самолёта «Бекас» в Тацинском районе Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 3 августа.

Легкомоторный самолет «Бекас» Mmsut.sledcom.ru

Авиапроисшествие случилось 2 августа на хуторе Алифанов. На борту воздушного судна находился пилот. Мужчина не пострадал.

«Проведение проверки поручено Лиховскому транспортному прокурору. По её результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что самолёт задел линии электропередачи.

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