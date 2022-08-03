Самара, , 14:56 — REGNUM Генерального директора предприятия в Самарской области обвинили в мошенничестве при получении субсидий. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Переобучение предпенсионеров Kchr.ru

По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2019 года обвиняемый генеральный директор ООО ИКЦ «РТЦ ОБЖ» не раз изготавливал и предоставлял в уполномоченное казенное учреждение заявление о предоставлении субсидии на возмещение затрат на профессиональное образование сотрудников предпенсионного возраста, в котором содержались недостоверные сведения о лицах, являющихся работниками возглавляемого им предприятия.

В материалах дела указано, что трудоустраивать этих граждан и производить их обучение фигурант уголовного дела был не намерен.

«Данные документы послужили основанием для заключения с последним договора на предоставление субсидии. Общая сумма ущерба, причиненного бюджету Самарской области противоправными действиями обвиняемого, составила более двух миллионов 700 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что часть денег, по версии следствия, обвиняемый перевел с расчетного счета организации на личный счет и распорядился ими по своему усмотрению, оставшуюся часть он направил на ведение текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Материалы дела в ближайшее время планируют передать в суд для рассмотрения по существу.