Новосибирск, 3 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области появится семь новых объектов образования, ещё 25 будут капитально отремонтированы. Об этом сообщил замгубернатора региона Сергей Нелюбов.

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«Мы вошли в федеральную программу по капитальному ремонту на 2022–2023 годы. Работы ведутся при софинансировании из областного бюджета», — отметил он. — В общей сложности будет отремонтировано 25 объектов образования, на 12 из них работы будут полностью завершены в этом году».

Кроме того, от Новосибирской области сформирована заявка на 74 объекта на конкурс, который проводит минпросвещения РФ — на капремонт в 2024–2025 годах.