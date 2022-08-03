Сочи, Краснодарский край, , 14:50 — REGNUM Сборная России по хоккею (игроки до 25 лет) одержала победу над омским «Авангардом» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Встреча прошла в Сочи и завершилась со счётом 4:3.

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В составе сборной России шайбы забросили Александр Волков, Прохор Полтапов, Виктор Неучев и Дмитрий Бучельников. У «Авангарда» заброшенные шайбы на счету Владимира Ткачёва, Арсения Грицюка и Рида Буше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, капитаном стал сборной России по хоккею для игроков до 25 лет (U25) стал нападающий Матвей Мичков.

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