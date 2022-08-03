Чебоксары, , 14:50 — REGNUM Анонсированная жилищная застройка лесного массива Юго-Западного района (ЮЗР) Чебоксар, вызвавшая проест многих жителей, подаётся властями как достижение: глава Чувашии Олег Николаев заявил о заключении первого контракта жизненного цикла по застройке участка. На территории, которая назвала «Дубрава парк», появятся небоскрёбы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава Чувашии Олег Николаев https://cap.ru/

На заседании коллегии министерства финансов руководитель республики Олег Николаев констатировал, что последние три года в регионе «много говорили о контрактах жизненного цикла», с сожалением отметив, что «реальный первый контракт» заключён «буквально в эти дни». Это проект комплексной застройки микрорайона «Дубрава парк» в Юго-Западном районе Чебоксары (исполнитель — АО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики»), на его реализацию предусмотрены средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита.

Объем финансирования составляет 982 млн рублей. Проектом предусматривается строительство трёх дорог протяжённостью 3,7 км и пяти объектов коммунальной инфраструктуры: сетей водоснабжения и водоотведения, газового и электроснабжения, а также ливневой канализации.

Возвращаясь к теме контрактов жизненного цикла, глава Чувашии отметил, что властям «есть над чем поработать с точки зрения внутреннего взаимодействия» между всеми органами власти, так как на обсуждение процессов уходят годы, но фактически они не внедряются «долгое время».

Как сообщало ИА REGNUM, «Дубраву Парк» планируют построить на месте лесного массива между рекой Сугутка, бульваром Миттова, улицами Фруктовая и Тополиная. Первоначально заявлялось, что здесь планируется построить почти два десятка многоэтажек в 6 — 18 этажей, рассчитанных на 2 295 новосёлов, однако затем пошла речь о небоскрёбах в 25 этажей.

Решение о застройке лесной территории вызвало общественный резонанс и последующий протест многих чебоксарцев

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