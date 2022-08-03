Астрахань, , 14:49 — REGNUM В Астраханской области 3 августа выявлены 126 пациентов с коронавирусом — на 15 больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

За сутки госпитализированы 55 человек. Всего на территории региона выявлено 120 тыс. 283 положительных результата исследования.

115 тыс. 19 человек выписаны после курса лечения, в том числе 47 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 27 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.