В Астраханской области за сутки госпитализированы 55 ковид-пациентов
Астрахань, 3 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Астраханской области 3 августа выявлены 126 пациентов с коронавирусом — на 15 больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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ПЦР-лаборатория
За сутки госпитализированы 55 человек. Всего на территории региона выявлено 120 тыс. 283 положительных результата исследования.
115 тыс. 19 человек выписаны после курса лечения, в том числе 47 — за последние сутки.
За весь период скончались 3 тыс. 27 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.