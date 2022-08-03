Астрахань, 3 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Астраханской области 3 августа выявлены 126 пациентов с коронавирусом — на 15 больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы 55 человек. Всего на территории региона выявлено 120 тыс. 283 положительных результата исследования.

115 тыс. 19 человек выписаны после курса лечения, в том числе 47 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 27 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.