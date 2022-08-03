3 августа 2022 | Время чтения 11 мин

О проблемах создания гиперзвукового оружия в США, об успехах России в этом направлении, о технических особенностях гиперзвука.

Александр Артамонов, , 16:56 — REGNUM США объявили об уже третьем с 2013 года успешном испытании прототипа гиперзвуковой ракеты на полигоне. Изделие снабжено прямоточной силовой установкой от компании Raytheon. Прототип ракеты создаётся в рамках программы Operational Fires (OpFires). До этого похожие сообщения поступали в середине мая, когда якобы такой же лётный образец американского производства авиационного базирования AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) был удачно пущен над морским ракетным полигоном Пойнт-Мугу на Тихоокеанском побережье США. Тогда ракета якобы успешно отделилась от бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress и вышла на скорость порядка 5 Махов.

Гиперзвук Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако с точки зрения одного из самых компетентных исследователей гиперзвука в мире Герберта Ефремова, у США в ближайшие 20 лет боевой гиперзвук не появится. И для этого есть как минимум три причины.

25 августа 2021 г. исследовательская служба Конгресса США (Congressional Research Service) обнародовала обновление регулярного отчётного доклада «Гиперзвуковое оружие: Справочная информация и вопросы для Конгресса».

Ознакомившись с этим документом, можно сделать вывод, что в сфере разработки гиперзвука США отстают от России примерно на одно десятилетие.

Для преодоления разрыва с ушедшими вперёд «русскими» минобороны США запросило на следующий, 2022 финансовый год около четырёх миллиардов долларов на программы создания гиперзвукового оружия и примерно 250 миллионов на программы ПВО против гиперзвукового оружия. В текущем году на эти цели американцы уже потратили более трёх миллиардов долларов на развитие гиперзвука и 207 миллионов на создание комплексов ПВО.

В связи с этим можно сделать вывод, что за один год у нашего потенциального «недруга» произошло наращивание объёмов финансирования на 18−20%.

Американская пресса пытается ретушировать сложившуюся тревожную для «мирового гегемона» ситуацию. В сентябре 2021 года в солидном журнале National Interest появилась статья бывшего сотрудника Пентагона в области логистики и технологий, а в настоящее время военного обозревателя Криса Осборна. В своей публикации, посвящённой гиперзвуку, он подчёркивает, что Москва располагает «впечатляющими образцами гиперзвукового оружия». Тем не менее, Осборн выражает надежду, что США быстро нагонят ушедшую вперёд Россию, а российское решающее преимущество почему-то называет «временным» и «тактическим». Что ж, объективности от такого автора ожидать трудно…

Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море Цитата из видео Минобороны России

С Осборном полностью согласен и Роберт Страйдер, заместитель руководителя американского проекта «Гиперзвук». Он выступил 11 августа на симпозиуме по вопросам развития космических и ракетных программ в области обороны. Событие состоялось в городе Хантсвилл, штат Алабама. В своём докладе Страйдер сообщил о различных американских гиперзвуковых комплексах. Правда, высокопоставленный американский специалист забыл упомянуть, что каждый из них находится пока в зачаточном состоянии.

Особый акцент Страйдер сделал на LRHW — гиперзвуковом ракетном комплексе дальнего действия. Каждая пусковая установка будет нести по две гиперзвуковых ракеты. Соответственно, одна батарея будет обладать потенциалом в 8 боевых единиц. Комплекс должен быть укомплектован боевым блоком C-HGB (Common Hypersonic Glide Body). Впрочем, никакой точной информации по этому поводу Пентагон не раскрывает.

А как обстоят дела с защитой от гиперзвукового оружия? Тут впору удивиться: как можно разрабатывать защиту от технологии, которой ещё не владеешь? Но американцев, похоже, такие мелочи не смущают. Главное, выделить побольше денег: всё остальное как-нибудь да приложится.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

В области обороны от гиперзвука США явно делают ставку на ближний космос. Ещё в 2019 г. было предусмотрено выделение средств на разработку и развёртывание в космосе новой спутниковой группировки раннего предупреждения для борьбы с «угрозой гиперзвуковых и крылатых ракет». А в июне 2020 г. Пентагон уже породил детальную «Стратегию обороны в космосе», предусматривающую развитие существующей с девяностых годов космической программы SBIRS для обнаружения пусков гиперзвуковых ракет. Проект якобы уже функционирует и должен быть завершён к концу 2022 г. По этому поводу всё же стоит заметить, что орбитальная спутниковая группировка STSS (основа SBIRS) всё ещё не укомплектована. Изначально предполагалось, что она будет обладать 24 аппаратами.

То есть увидеть старт гиперзвуковой ракеты Пентагон, возможно, через 12 месяцев и сумеет, а вот перехватить её — нет, так как для уничтожения гиперзвукового объекта надо обладать ракетой, также летящей с гиперзвуковой скоростью.

Кроме того, отвечая на вопросы СМИ The Telegraph, руководитель оборонной корпорации Cohort Энди Томис признался, что гиперзвуковые ракеты буквально «вырубают» компьютеры американских систем ПВО, которые не знают, как реагировать на такие объекты и отключаются.

Страна восходящего солнца задумалась о гиперзвуке

Впрочем, не Пентагоном единым жив коллективный Запад. Верный союзник США Япония уже представила план по разработке до 2025−2026 годов гиперскоростного «парящего блока» (HVGP), снабжённого широким набором боеголовок. Предполагается, что HVGP будет состоять из твердотопливной ракеты-носителя, доставляющей «парящий» разгонный блок на нужную высоту, где он, в свою очередь, сумеет набрать необходимую гиперзвуковую скорость.

Пресса Страны восходящего солнца самонадеянно заявляет, что такая военная техника превзойдёт российский «Циркон» аж на 30% по дальности и на 300% по скорости, развивая чуть ли не 26−27 Махов! Заявленная Токио дальность составит 1300 километров. Никаких, впрочем, подтверждений таких деклараций пока в объективной реальности не наблюдается. Не правда ли, напоминает слова одного бывшего президента США, грозившегося побить всех своей «супер-пупер-ракетой», которую никто не видел и непонятно когда увидит?

Секрет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Французский гиперзвук

Ещё одной страной западного блока, способной теоретически достигнуть вершин гиперзвука, является Франция. Здесь концерны MBDA и ONERA работают над проектом гиперзвуковых ядерных крылатых ракет класса «воздух-поверхность». Программа носит кодовое обозначение ASN4G. Стоит вспомнить, что Франция имеет собственный космодром и современное ракетное вооружение, а также владеет ядерными технологиями. Не исключено, что отсутствие медийной шумихи свидетельствует о быстром продвижении к конечной цели. По некоторым данным, исследования возглавляет именитый 80-летний французский физик Жан-Пьер Пти.

Конечно, о создании боевого гиперзвука мечтают многие государства. Так, ещё в 2017 г. мозговой центр ЦРУ RAND Corp. опубликовал открытый отчёт по развитию гиперзвукового ракетного вооружения. В этом справочном документе фигурируют сведения о гиперзвуковых проектах и академических исследованиях, которые ведут такие страны, как Израиль, Канада, Иран, Пакистан, Южная Корея, Бразилия и даже… Тайвань и Сингапур. Однако, по заключению американских специалистов, учёным из этих государств не хватает ни знаний, ни необходимых капиталовложений.

В заключение стоит отметить, что быстро догнать Россию вряд ли получится. Ведь создание гиперзвукового летательного аппарата военного назначения предполагает овладение совершенно новыми технологиями. Один из исследователей сравнил полёт на скорости, превышающей 4,5−5 Махов (это порог гиперзвука) в плотных слоях атмосферы со скольжением предмета по наждачной бумаге.

Любое материальное тело, разогнанное до такой скорости, окутывает облако плазмы. И тут самое время сослаться на главного идеолога создания гиперзвукового боевого блока «Авангард», конструктора ракетной и ракетно-космической техники, бывшего гендиректора НПО машиностроения Герберта Ефремова. Он посвятил более 30 лет созданию гиперзвуковой техники. Вот что он сказал по поводу особенностей полёта на гиперзвуке: «При гиперзвуковых скоростях начинаются всякие турбулентные обтекания, завихрения и тряска аппарата. Температура — многие тысячи градусов. А сталь держит всего 1200 градусов Цельсия. Это же крохи».

МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» Официальное интернет-представительство президента России

То есть металл поверхности аппарата начинает буквально течь. Поэтому для покрытия своих боевых гиперзвуковых блоков Россия использует ниобиевый сплав с дисилицидом молибдена. Он был разработан ещё для советского космического челнока «Спираль». Подобных синтетических материалов у других стран нет. Причём очень хорошо заметна возня иностранных разведок, стремящихся выведать этот наш оборонный секрет.

Во многом прорывными технологиями в области материаловедения и, в частности, гиперзвука мы обязаны работающему на территории Сколково профессору Артёму Оганову, заложившему основы современной кристаллографии. Это новая научная дисциплина на грани материаловедения, химии и физики. Используя модель нашего профессора, можно сначала сконструировать новый материал на экране компьютера, а уже потом воплотить его в материи.

Также для создания управляемого гиперзвукового боевого блока требуется жидкостной прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Твердотопливная силовая установка, которой снабжены, например, наши «Булава» и «Тополь», просто не годится по своим техническим характеристикам, так как лететь на таком двигателе с такой скоростью долго невозможно.

Наконец, наши гиперзвуковые ракеты остаются управляемыми во всех точках своей траектории, несмотря на окутывающее их облако плазмы. Они также способны на динамичные манёвры уклонения от возможных ракет-перехватчиков, то есть просчитать направление их полёта заранее просто невозможно.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Цитата из видео «Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Министерство обороны России

Ракета Х-47М2 комплекса «Кинжал» развивает скорость в 12 250 км/ч, обладая боевым радиусом в 3 тысячи километров. Её носителем является высотный ударный истребитель-перехватчик МиГ-31К, а в перспективе и стратегические бомбардировщики. На сегодня уже произведено несколько сотен единиц этого вооружения.

Ракета «Циркон» является противокорабельной. Она разгоняется до 8 Махов. В настоящее время на одном российском боевом корабле может быть до 20 единиц такого вооружения. При этом, согласно открытым данным, уже произведено не менее нескольких сотен единиц этих ракет. В ходе состоявшихся в текущем году в акватории Белого моря учений головной фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выпустил «Циркон», который прямым попаданием успешно поразил цель на расстоянии свыше 350 км.

Как видим, все виды российских гиперзвуковых ракет доказали свою боевую эффективность. По этому поводу министр обороны даже провёл сравнительный анализ точности «Циркона» и «Кинжала». Сергей Шойгу сказал в шутливой форме:

«Никаких шансов, в общем, «Циркон» не оставляет. Как и «Кинжал». То есть мы имеем весь арсенал. Можем с моря, можем с воздуха, как в том фильме: «Можем спички, можем соль, можем то, чем травят моль…».

Таков брутальный язык фактов. В то же время Россия не останавливается на достигнутом: уже сейчас наша страна разрабатывает систему ПВО для нейтрализации гиперзвукового оружия. Информацией об этом поделился ещё в 2020 году Верховный главнокомандующий. Тогда президент отметил:

«Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнёров тем, что, когда у них это оружие появится, с большей долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием».

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», носитель ракеты «Циркон» Министерство обороны Российской Федерации

На правах вывода

Только одно такое поверхностное перечисление некоторых особенностей российской передовой техники способно наглядно показать, почему ни у США, ни у Японии, ни, возможно, и у Франции в ближайшие полтора десятилетия ничего подобного нашему гиперзвуку не появится.

Во-первых, эти якобы передовые страны далеко отстали от нас в области материаловедения. Они просто не способны создавать такие сплавы, которые создаются у нас. А не имея композитных материалов для обшивки ракеты и камеры сгорания, на устойчивый гиперзвук с сохранением стабильной формы конструкции не выйдешь;

во-вторых, помимо разгона, необходимо снабдить ракеты искусственным интеллектом, делающим возможность её маневрирования, что опять-таки упирается в особые режимы работы бортовой ЭВМ и силовой установки. Между тем мы знаем, что США по-прежнему не в состоянии даже воспроизвести старый советский ракетный двигатель эпохи Королёва РД-180;

в-третьих, необходимо поддерживать устойчивый канал связи центра управления с ракетой. Между тем летящее с гиперзвуковой скоростью материальное тело окутывает облако плазмы. Что не мешает российским военным операторам управлять, к примеру, ракетой «Кинжал» или боевым планирующим блоком «Авангард». Насколько известно, США пока ещё близко не подошли к устойчивому контролируемому разгону своих прототипов, не говоря уже о возможности хоть как-то связываться с ними.

И всё-таки, скорее всего, Вашингтон рано или поздно сумеет выйти на гиперзвуковой управляемый полёт. Ну, а мы не будем его ждать и, скорее всего, только увеличим наше превосходство относительно вооружений натовских агрессоров.