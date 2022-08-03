* Талибы — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, , 14:48 — REGNUM В афганской провинции Забуль талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили 200 молодых государственных служащих, нанятых предыдущим правительством Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Увольнение geralt

Уточняется, что 200 сотрудников были сняты с должностей в городе Калат, административном центре провинции и некоторых уездах. Их талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заменили своими людьми.

Как сообщил изданию местный источник, они были уволены по приказу Бисмиллаха Абдуллы, губернатора Забуля.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, это пятый случай увольнений в Забуле и замены их людьми, связанными с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).