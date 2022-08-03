Канберра, , 14:47 — REGNUM Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и ответная реакция Китая, объявившего военные учения близ острова, оказались в центре внимания мировых лидеров, передает Associated Press.

Флаг Австралии

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз 3 августа отказался дать конкретные комментарии по поводу визита Пелоси. Однако он отметил: «Мы живем в эпоху стратегической конкуренции и роста напряженности в нашем регионе, где Китай занял более агрессивную позицию».

«Но наша позиция по Тайваню ясна, — добавил он. — Мы не хотим видеть никаких односторонних изменений статус-кво и будем продолжать работать с партнерами для продвижения мира и стабильности в районе Тайваньского пролива».

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