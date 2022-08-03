Москва, , 14:47 — REGNUM Производство и потребление соков в России действительно могут снизиться как минимум на 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ РАНХиГС Анатолий Тихонов. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы Союза производителей соков, воды и напитков.

Сок

«Производство соков снижается, во-первых, из-за того, что из России уходит часть иностранных компаний, которые занимаются в том числе и разливом соков. При этом свой бизнес они пока не продали. Вторая ключевая причина — снижение потребительского спроса в связи с падением доходов населения: соки и подобные им напитки не являются предметами первой необходимости. Покупать просто так соки по 100 рублей за литр, причем среднего качества, для многих жителей РФ накладно, — сказал Тихонов. — Поэтому, как правило, люди в таких обстоятельствах стараются покупать их только на праздники или детям и переходят на домашние морсы и прочие заготовки. Думаю, производство и потребление действительно снизятся минимум на 10%. Свой вклад в снижение производства вносит подорожание сырья, электроэнергии, логистики, упаковки, маркировки и других составляющих производства. В сезон этого урожая мы входили в сложный период, когда были дорогие кредиты, кроме того, у большинства производителей импортная сельхозтехника. Поэтому можно прогнозировать рост цен на соки на 20-25%, причем его не компенсирует даже профицит самого урожая».

По его словам, проявляться это будет осенью, в октябре–ноябре, когда созревающие сейчас фрукты и овощи пройдут всю производственную цепочку и превратятся в конечную продукцию.

«Те соки, которые есть на прилавках сейчас — это старые запасы, а новый урожай будет перерабатываться уже по новой цене. Государство сейчас делает многое для того, чтобы поддержать сельхозпроизводителей, например субсидирует их работу, но меры поддержки вряд ли полностью компенсируют рост издержек. Помочь справиться с падением рынка может в первую очередь увеличение доходов населения», — сказал Тихонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появились прогнозы о том, избежит ли Россия дефицита апельсинового сока.

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