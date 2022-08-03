Степанакерт, 3 августа, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Подразделения ВС Азербайджана 3 августа нарушили режим прекращения огня, в результате чего получили ранения семь военнослужащих армии обороны Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Арцаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«В 09.00 азербайджанские подразделения грубо нарушили режим прекращения огня, используя гранатомёты и БПЛА, стреляя по позициям армии обороны, в результате чего семь военнослужащих получили ранения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что состояние одного из раненых оценивается как тяжёлое. Жизни остальных ничего не угрожает. Российские миротворцы принимают меры по стабилизации ситуации.

Напомним, 1 августа в Нагорном Карабахе сообщили, что в ходе обстрелов со стороны Азербайджана был ранен военнослужащий. Позже в Минобороны РФ подтвердили, что азербайджанская сторона в тот день трижды нарушала режим прекращения огня. 3 августа в Баку сообщили о гибели азербайджанского солдата.