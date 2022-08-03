Шемышейский район, Пензенская область, , 15:07 — REGNUM В Шемышейском районе Пензенской области 3 августа в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба отдела пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

ДТП под Пензой УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Авария произошла на 28 км автодороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино». Столкнулись автомобиль «ВАЗ-2115» под управлением мужчины 1954 года рождения, автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением мужчины 1987 года рождения и автомобиль «Нива Шевроле», за рулем которого был 75-летний водитель.

В результате аварии водитель «ВАЗ-2115» и его пассажиры мужчина 1955 года рождения и женщина 1957 года рождения скончались на месте.

Водитель и пассажир «Фольксваген Поло» получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

ИА REGNUM напоминает, в Лунинском районе Пензенской области 1 августа опрокинулся в кювет автобус «ПАЗ» с 20 пассажирами.

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