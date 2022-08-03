Москва, , 14:46 — REGNUM На необходимость установить пресекательный срок совершения налоговых платежей в бюджет в рамках уголовного производства по экономическим преступлениям обратил внимание независимый эксперт в области налогообложения, член Генерального совета «Деловой России», руководитель МОО «Центр правопорядка в г. Москве и Московской области» Александр Хаминский, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, которым предлагаются изменения в Уголовный кодекс РФ, направленные на уменьшение максимального срока наказания в виде лишения свободы, предусмотренного за их совершение, что приведет к снижению сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Независимый эксперт Хаминский обратил внимание на то, что уже сегодня, то есть до внесения поправок в УК и УПК РФ, можно защитить предпринимателей. В нынешней редакции УК в статьях 198 и 199 имеются примечания, в соответствии с которыми лицо, уплатившее в бюджет недоимку, пени и штраф, освобождается от уголовной ответственности, указал он.

«Однако дело в том, что предприниматель зачастую не успевает собрать нужную сумму до возбуждения уголовного дела. Но после возбуждения дела возмещение бюджету ущерба не влечет его автоматического прекращения. Материалы передаются в суд, прокурор поддерживает обвинение и суд выносит обвинительный приговор, мотивируя это тем, что возмещение поступило не вовремя. Однако кодекс не устанавливает пресекательный срок совершения налоговых платежей в бюджет, поэтому по общему правилу все сомнения должны трактоваться в пользу лица, привлекаемого к уголовной ответственности. Сейчас этого не происходит, поэтому мы просим генерального прокурора Игоря Краснова дать правовую оценку подобным обстоятельствам», — сообщил Хаминский.

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