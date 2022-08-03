Москва, , 14:44 — REGNUM Демонстрация силы в современном контексте зачастую переходит из области реальных военных и политических столкновений в область «мелких покусываний» — политических провокаций, целью которых является провокация оппонента на реальные действия, в результате которых происходит обострение ситуации, всю вину за которую возлагают на несдержанного оппонента, а не на провокатора, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления, д. э. н Галина Сорокина.

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«В принципе, политическая провокация — одно из самых действенных орудий не только в современной ситуации, но и на протяжении веков. С началом военной операции на Украине стали активно муссироваться слухи о неизбежности обострения конфликта между Пекином и Тайбэйем.

Слишком близка параллель — несмотря на массу различий – ситуации между Россией и Украиной и между Китаем и Тайванем. Визит Ненси Пелоси на Тайвань, несомненно, можно назвать спланированной и продуманной провокацией.

Причём «опасения» и «предупреждения» администрации Байдена, растиражированные американскими СМИ, как раз подтверждают это предположение. Продуманной эта провокация выглядит потому, что при любом ответе правительства КНР, как ни странно, США остается в выигрыше.

В случае если бы военные силы КНР, как предлагали многие блогеры, сбили самолёт со спикером Палаты представителей США на борту, мировое осуждение и давление на Китай было бы обосновано со всех сторон, и экономическая блокада позволила бы заставить правительство Китая отказаться от независимой политики, в том числе в области поддержки России.

Втягивание Китая в войну с Тайванем переориентирует экономические интересы страны, а возможные санкции сделают правительство более покладистым. Отсутствие же реакции руководства КНР на визит Пелоси, даже при наличии воинственных заявлений, показывают политическую силу и смелость США, а также поддержку независимости Тайваня.

Это и было озвучено Пелоси в первом заявлении во время визита в Тайвань. Этот визит – продолжение политики США, направленной на передел мира на основе ослабления стабильных государств посредством поддержки оппозиционных сил и раскола их территориальной целостности», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, визит на Тайвань спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси — это провокация против Пекина, заявили в МИД РФ.

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