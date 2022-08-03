* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:41 — REGNUM В афганской провинции Бамиан люди Саида Али Арефа, начальника службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Якавланг № 1, избили крестьянина. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Согласно источникам, Мохаммад Шараф был избит за того, что отстаивал права своего кишлака в споре, в котором Саид Али Ареф выступал в качестве мирового судьи. По словам собеседников, Ареф принудительно решил спор в пользу своего соседа и изменил направление канала для полива.

Помимо избиения Мохаммада Шарафа, представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оскорбил и унизил ещё нескольких крестьян.

В то же время поступают и другие сообщения о «выездных судах», проводимых талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в других провинциях.