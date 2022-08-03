Москва, , 14:40 — REGNUM Госдума может в осеннюю сессию обсудить вопрос о лишении мандата депутата Госдумы Вадима Белоусова (СРЗП). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа сообщили в Госдуме.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если представление Генпрокурора о лишении мандата Белоусова будет внесено в августе, то по регламенту, у профильной комиссии есть 30 дней на решение относительно вынесения вопроса на пленарное заседание Госдумы», — пояснил собеседник агентства.

Таким образом, дополнительного заседания Госдумы на обсуждение вопроса о даче согласия на лишение мандата Белоусова не потребуется, тема может обсуждаться в сентябре, уточнили в Госдуме.

Мосгорсуд признал депутата Госдумы Вадима Белоусова (СРЗП) виновным по делу о крупнейшей взятке в 3,25 млрд рублей, речь идет об уголовном преступлении. Прокурор просил отправить депутата в колонию на 14 лет.

Парламентарий представляет в Госдуме Удмуртию, Кировскую и Тамбовскую области.

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