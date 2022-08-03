Бишкек, 3 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Министерство экономики и финансов Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления о повышении минимальных розничных ценах на табачные и никотиносодержащие изделия.

Alexas_Fotos Вредная привычка

Чиновники намерены ежегодно поднимать стоимость таких товаров на внутреннем рынке страны.

Так, минимальная цена пачки сигарет и изделий с нагреваемым табаком — стиков и капсул для айкосов в 2023 году вырастет до 110 сомов (79 рублей), а к 2026 году увеличится до 140 сомов (100 рублей).

Одновременно с этим должны будут подорожать одноразовые электронные сигареты и вейпы — в 2023 году они должны будут стоить не меньше 400 сомов (286 рублей), а к 2026 году минимальная цена на них должна будет вырасти до 700 сомов (500 рублей).