Самара, , 14:40 — REGNUM Ветеринарного врача обвинили в получении взятки в Самарской области. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Взятка

По версии следствия, с марта 2019 года по февраль 2022 года обвиняемый ветеринарный врач Самарского ветеринарного объединения получил в качестве взятки свыше 134 тысяч рублей за оформление ветеринарно-сопроводительных документов на товар, продаваемый предпринимателями на торговых точках без фактического его осмотра и внесение соответствующей информации в информационную систему.

Сообщается, что следователи выявили шесть эпизодов преступной деятельности фигуранта уголовного дела.

В материалах дела указано, что деньги передавались каждый месяц в виде фиксированных сумм.

По данному факту было возбуждено уголовно дело. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.