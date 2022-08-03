Джакарта, , 14:38 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 6167 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 3 августа в Индонезии выявили 6 222 788 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 4340 человек в Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 6 014 885 человек.

В период со 2 по 3 августа от COVID-19 умерли 18 человек. В результате эпидемия унесла жизни 157 046 жителей в Индонезии.

По данным правительства, первую дозу вакцины от коронавируса получили202 563 389 человек, вторую дозу получили170 143 379 человек, а ревакцинацию прошли56 449 470 человек.