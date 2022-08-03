Донецк, , 14:38 — REGNUM Вооруженные украинские формирования подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 14:25 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории ДНР потеряли убитыми свыше 20 человек личного состава.