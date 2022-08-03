3 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил о необходимости запустить газопровод «Северный поток — 2».

Оксана Переможенко, , 15:05 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил о необходимости запустить газопровод «Северный поток — 2». Об этом он заявил в интервью журналу Stern.

Северный поток-2 Шилов © ИА REGNUM

По словам политика, открытие газопровода решит проблему нехватки топлива.

«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Он уже закончен», — сказал он.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Германия является недружественной страной и России стоило бы прекратить поставлять ФРГ газ. Иные указали на то, что США не позволят Германии ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».

«А у них там все бывшие резко умнеют», — смеется Sergey Z.

«Пусть сначала санкции снимут и вооружать украинских фашистов перестанут», — призвала Марина Н.

«К зиме созреют», — пишет Мария.

«Ослиные уши Шольца вам вместо газа… У американцев покупайте. Как и мечтали, — нюхайте молекулы свободы и демократии», — написал «А».

«Та не надо. Не вводите. Похороните экономику Германии», — добавил Георгий Б.

«Что за странные предложения? Украина же против!» — с сарказмом отметил Edward G.

«А в доме хозяин Олаф и он сказал: нет и точка», — отреагировала Nadejda.

«Единственный трезвомыслящий политик в Германии», — написал Наран.

«Дядюшка Сэм не разрешает. [Это] к вопросу о самостоятельности…» — прокомментировал Patrol61.

«Осталось немцам прислушаться к Шредеру…» — пишет А. Л.

«Только после полного прекращения военной и финансовой помощи Украине…» — добавила Juli.

«И хочется, и колется, и Байден не велит. Пока уши не отморозят, не поймут», — отметил Андрей Р.

«Нет уж, нет уж — померла так померла. И сертификата нет, а как без сертификата? Никак», — отреагировала Елена.

Герхард Шредер Ceska strana socialne demokraticka

«Так, гм… Вроде же, наоборот, товарищи немцы планируют полностью отказаться от «агрессивно агрессорского» газа. Так что Герхард, конечно, молодец, но не с того начинает. Для начала надо мозги вправить нынешнему канцлеру», — написала Ульяна.

«Да Газпрому и так нормально. А ваши проблемы — это ваши проблемы», — комментирует заявление политика один из участников обсуждения.

«А пусть лучше немцы возьмут Олафа за горло и спросят, ради чего (кого) им приходится страдать!» — пишет Людмила А.

«Они ещё будут вспоминать о временах со Шрёдером и Меркель как золотые годы», — добавил один из комментирующих.

«А нам оно надо?» — задался вопросом Сергей С.

«Ещё один Капитан Очевидность. Пусть он немцам это донесет популярно. А особенно Олафу ихнему», — призвал Ibrahim M.

«Ага. Где бы еще взять «хорошие отношения — 2». Тут ремонт понадобится посерьезнее, чем замена турбины, и сертификация может занять десятилетия…» — написала Елена Р.

«Это невыгодно США, и плевать они хотели на все народы, им на свой-то наплевать. А кто для них немцы и все остальные?..» — прокомментировала Наталья.

«А бритты вам не позволят это сделать. Им сильная Германия не нужна», — подытожила Мария П.