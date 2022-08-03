Оксана Переможенко, 3 августа 2022, 15:05 — REGNUM Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил о необходимости запустить газопровод «Северный поток — 2». Об этом он заявил в интервью журналу Stern.

Северный поток-2
Северный поток-2
Шилов © ИА REGNUM

По словам политика, открытие газопровода решит проблему нехватки топлива.

«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Он уже закончен», — сказал он.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Германия является недружественной страной и России стоило бы прекратить поставлять ФРГ газ. Иные указали на то, что США не позволят Германии ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».

«А у них там все бывшие резко умнеют», — смеется Sergey Z.

«Пусть сначала санкции снимут и вооружать украинских фашистов перестанут», — призвала Марина Н.

«К зиме созреют», — пишет Мария.

«Ослиные уши Шольца вам вместо газа… У американцев покупайте. Как и мечтали, — нюхайте молекулы свободы и демократии», — написал «А».

«Та не надо. Не вводите. Похороните экономику Германии», — добавил Георгий Б.

«Что за странные предложения? Украина же против!» — с сарказмом отметил Edward G.

«А в доме хозяин Олаф и он сказал: нет и точка», — отреагировала Nadejda.

«Единственный трезвомыслящий политик в Германии», — написал Наран.

«Дядюшка Сэм не разрешает. [Это] к вопросу о самостоятельности…» — прокомментировал Patrol61.

«Осталось немцам прислушаться к Шредеру…» — пишет А. Л.

«Только после полного прекращения военной и финансовой помощи Украине…» — добавила Juli.

«И хочется, и колется, и Байден не велит. Пока уши не отморозят, не поймут», — отметил Андрей Р.

«Нет уж, нет уж — померла так померла. И сертификата нет, а как без сертификата? Никак», — отреагировала Елена.

Герхард Шредер
Герхард Шредер
Ceska strana socialne demokraticka

«Так, гм… Вроде же, наоборот, товарищи немцы планируют полностью отказаться от «агрессивно агрессорского» газа. Так что Герхард, конечно, молодец, но не с того начинает. Для начала надо мозги вправить нынешнему канцлеру», — написала Ульяна.

«Да Газпрому и так нормально. А ваши проблемы — это ваши проблемы», — комментирует заявление политика один из участников обсуждения.

«А пусть лучше немцы возьмут Олафа за горло и спросят, ради чего (кого) им приходится страдать!» — пишет Людмила А.

«Они ещё будут вспоминать о временах со Шрёдером и Меркель как золотые годы», — добавил один из комментирующих.

«А нам оно надо?» — задался вопросом Сергей С.

«Ещё один Капитан Очевидность. Пусть он немцам это донесет популярно. А особенно Олафу ихнему», — призвал Ibrahim M.

«Ага. Где бы еще взять «хорошие отношения — 2». Тут ремонт понадобится посерьезнее, чем замена турбины, и сертификация может занять десятилетия…» — написала Елена Р.

«Это невыгодно США, и плевать они хотели на все народы, им на свой-то наплевать. А кто для них немцы и все остальные?..» — прокомментировала Наталья.

«А бритты вам не позволят это сделать. Им сильная Германия не нужна», — подытожила Мария П.