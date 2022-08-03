Курск, , 14:37 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 23 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

3 августа выявлено 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 12 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 120 тыс. 596 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 117 тыс. 509 пациентов, в том числе 66 — за последние сутки.

Всего скончались 2499 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.