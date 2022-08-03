Москва, , 14:37 — REGNUM Второй солисткой группы «Винтаж» станет Мария Сырова, 16-летняя дочь певицы Анны Плетнёвой. Об этом 3 августа пишет «Федеральное агентство новостей».

Анна Плетнёва, солистка группы «Винтаж» Цитата из видеоинтервью для Super

Первый концерт группы в новом составе состоится в Сочи на фестивале LiveFest Summer. Мероприятие пройдёт с 12 по 14 августа 2022 года на площадке «Газпром Альпика».

ИА REGNUM напоминает, что у Анны Плетнёвой есть старшая дочь Варвара от первого брака. В 2009 году у артистки родился сын от бизнесмена Кирилла Сырова.

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