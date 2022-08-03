Тбилиси, 3 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Экономика Грузии находится в сильной зависимости от России. Об этом говорится в отчёт грузинского отделения некоммерческой организации Transparency International (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), обнародованном 3 августа на сайте НКО.

Цитата из м/ф «Огонек-Огниво». реж Константин Щекин. 2020. Россия Богатство

«С января по июнь 2022 года Грузия получила около $1,2 млрд дохода от России через денежные переводы, туризм и экспорт товаров, что в 2,5 раза больше, чем доход, полученный от России с января по июнь 2021 года из тех же источников», — говорится в сообщении.

По данным НКО, доля российского присутствия в Грузии стала нарастать после начала спецоперации по денацификации Украины. С марта граждане РФ зарегистрировали в республике 6,4 тыс. компаний и теперь их в общей сложности — 13,5 тыс.

Отмечается, что в текущем году выросли объемы российского импорта в Грузию на 51%, составив $706 млн. Больше всего — на 280% — выросли поставки топлива из РФ.

«Доля импорта из России составила 11,9% от общего импорта Грузии, который является самым высоким за последние 15 лет», — заявили в НКО.

Авторы отчёта призывают грузинское правительство довести зависимость экономики от РФ «до минимума». Рекомендуется снижать торговые барьеры для западных стран, а также исключить субсидии, льготы и граны для предприятий, которые повышают зависимость Грузии от РФ.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что рост ВВП Грузии в первом полугодии 2022 года, в сравнении с 2021 годом составил 10,5%. Он отметил, что такой показатель является беспрецедентным даже для стран Евросоюза.