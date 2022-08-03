* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 3 августа, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Халед Задран, представитель службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, подтвердил факт столкновение в районе Карте-Сахи столицы Афганистана. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

(сс) Masoud Akbari Кабул

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Он сообщил, что боевики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сторожевой вышке в Карте-Сахи во время проведения спецоперации были обстреляны из одного из домов. Задран добавил, что дом окружён и идёт зачистка.

Подробностей о возможных жертвах столкновения он не предоставил. Цель сорванной операции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также неизвестна.