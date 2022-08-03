Балаково, Саратовская область, , 14:35 — REGNUM ФосАгро направит 100 млн рублей на реализацию программы благоустройства г. Балаково.

Средства позволят отремонтировать тротуары в разных частях города, благоустроить территории вокруг детской поликлиники, храма Святой Троицы, в 21-м микрорайоне, сквер на улице Шевченко в районе домов №19 и №20, «Сквер Мечты» на улице Свердлова.

«В прошлом году ФосАгро стала активным участником городской программы благоустройства Балакова. Мы видим эффект от проделанной работы, но понимаем, что предстоит решить еще много задач, в плане на 2022 год намечен очень серьезный фронт работ», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Решение о выделении средств — результат «соглашения о сотрудничестве в рамках содействия в создании комфортной городской среды для жителей Балаковского муниципального района», подписанного главой БМР Сергеем Грачёвым и директором Балаковского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Андреем Шибневым.

Договоренность о продолжении масштабного участия компании в программе благоустройства городской среды Балакова была достигнута в ходе рабочей встречи врио Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина и генерального директора ПАО «ФосАгро» Михаила Рыбникова в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2022 года.

«Благодаря компании «ФосАгро» в Саратовской области реализуются многочисленные социальные проекты, направленные на развитие образования, культуры, медицины, профессионального и детского спорта. В прошлом году компания в дополнение ко всем действующим социальным программам выделила 170 млн рублей на создание комфортной городской среды в Балакове. Поддержка со стороны компании позволила привести в порядок 12 общественно значимых территорий: парков, скверов, памятников. Радует, что в этом году наша совместная работа будет продолжена», — подчеркнул глава БМР Сергей Грачёв.

«Мы понимаем, как важно поддерживать развитие и благоустройство городов, в которых живут наши работники. Именно поэтому компанией принято решение продолжить работу по приведению в порядок мест отдыха, пешеходных зон, парков и скверов. Это наш очередной вклад в развитие социальной инфраструктуры Балакова», — заявил директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев.

Объём средств, направленных ФосАгро на реализацию благотворительных и социальных программ на территории Саратовской области и Балаковского района за минувшие пять лет уже превысил 1,5 млрд рублей. Компания оказывает поддержку профессиональным спортивным клубам г. Саратов (волейбольному клубу «Протон-Саратов» и баскетбольному клубу «Автодор») и г. Балаково (спидвей-клубу «Турбина»). С 2003 года реализует проект «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), объединяющий сегодня более 1,5 тысячи детей, которые в 20 секциях бесплатно осваивают 14 видов спорта. В рамках проекта идет восстановление и ремонт спортивных залов и площадок в селах Балаковского муниципального района. В 2019 году в подшефной «ФосАгро-школе» №25 г. Балаково открыта современная проектно-исследовательская лаборатория. Ученики занимаются здесь проектированием, 3D-моделированием, проводят занятия по физике и химии, информатике.

В течение более 10 лет компания «ФосАгро» оказывает адресную помощь Свято-Троицкому храму. В июне здесь завершилась реставрация мозаичных икон, которая началась в 2018 году.

Ежегодно ФосАгро и Правительство Саратовской области подписывают соглашения о сотрудничестве. На реализацию благотворительных проектов и инициатив, направленных на обеспечение устойчивого развития города Балаково и Саратовской области, в 2022 году будет направлено не менее 190 млн рублей. С подписанием вышеуказанного соглашения эта сумма будет увеличена более чем на 50%.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минсельхоза отметил роль ФосАгро в обеспечении АПК минудобрениями