Москва, , 14:35 — REGNUM Жители пока ещё оккупированных киевским режимом районов Донецкой Народной Республики (ДНР) активно помогают российским военным, сообщая о местах дислокаций украинских военных. Об этом 3 августа заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом способов коммуникации с оккупированными Украиной районами ДНР становится все меньше, поскольку подконтрольные киевскому режиму спецслужбы активно ищут граждан, оказывающих поддержку ДНР.

«Способов поддерживания коммуникаций все меньше. Контрразведка Украины действует с применением американских технологий мониторинга эфира и были факты, когда людей, которые нам помогали ловили. Тем не менее люди ждут нашего прихода и самоотверженно стараются нам помогать», — сказал Ходаковский.

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