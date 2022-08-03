Майма, Алтай, , 14:34 — REGNUM В Майминском районе Республики Алтай ремонтники при промывании системы отопления слила отходы на детскую площадку. Информация об этом ранее появилась в соцсетях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по региону.

Детская площадка Pixabay.com

Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку, по итогам которой данные подтвердились. Как выяснилось, работы по промывке системы отопления на придомовой территории в селе Майма организовала 27 июля управляющая компания ООО «Перспектива».

«По данному факту прокурором района в адрес директора управляющей компании внесено представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на контроле в районной прокуратуре», — отметили в ведомстве.