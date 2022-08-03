Грозный, 3 августа, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алауднов получил звезду Героя России из рук главы Чечни Рамзана Кадырова. Передача награды состоялась 3 августа в Грозном в ходе торжественной церемонии, на которой присутствовали глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Mil.ru «Золотая Звезда» Героя России

В указе президента РФ Владимира Путина сказано, что звание Героя России Апты Алаудинову присвоено «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Луганской Народной Республики и Украины».

Напомним, помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов с начала спецоперации на Украине руководит подразделениями военнослужащих из Чечни в Донбассе. За мужество и умелое руководство он удостоен звания «Почетный гражданин ЧР».