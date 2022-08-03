Серафимовический район, , 14:37 — REGNUM Мероприятия, посвящённые 370-летию Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря, проходят 3 августа в Серафимовичском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь https://www.volgograd.ru

Православный монастырь считается одним из самых древних в регионе. Это и значимый туристический объект. Посмотреть на храм Преображения Господня с 33 куполами, пещеры, арку-звонницу и другие достопримечательности приезжают гости и паломники со всей России и зарубежья.

Торжественное богослужение с честь памятной даты провёл в монастыре митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Гостями праздника стали более 1,5 тысячи человек. Перед паломниками выступил Московский мужской академический хор, хор монахинь Усть-Медведицкого монастыря и другие коллективы.