Москва, 3 августа, 2022, 14:33 — ИА Регнум. России нужна уверенность, что отремонтированную для «Северного потока» турбину не отключат дистанционно. Об этом 3 августа сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пресс-секретарь пояснил, что Газпром, являющей собственником турбины, должен быть уверен, что она не будет отключена как подпадающий под санкции товар. Поэтому компании должны предоставить для этого соответствующие документы, а также бумаги, подтверждающие техническое состояние.

«Мы должны быть уверены, что она несанкционнная, и мы должны быть уверены, что руководствуясь циркулярами санкционными, британская компания — дочка Siemens не отключит дистанционно эту турбину», — сказал Песков.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о технической готовности турбины для трубопровода «Северный поток».