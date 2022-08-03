Тайбэй, 3 августа, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Китайское руководство показало свою слабость, не ответив достойным образом на визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Си Цзинпин

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«Си Цзиньпину нужно было жестко отвечать, но вот военные учения и экономические санкции — это не то, чего ожидают его избиратели в преддверии осеннего съезда КПК», — заявил эксперт.

По мнению политолога, ошибочным является мнение многих экспертов о том, что Пекин неизбежно ответит, опирающиеся на тысячелетнюю историю конфуцианского Китая.

«Эксперты заблуждаются. Китай сформировался лишь после завершения Великой Отечественной войны, и ему, по сути, всего лишь 77 лет. Это не Россия с ее тысячелетней историей. До этого он был расколот и покорён — то колониальными державами, то монголами, то гуннами, фактически присвоив себе их наследие. На Тайване проиграл Гоминьдан, произошел закат легендарных для Китая «трех сестер» Сун», — напомнил Бредихин.

Россия, в отличие от Китая, проводит четкую военную операцию и Запад осознает ее силу, считает политолог.

«Запад считается с нами и ищет новые возможности для диалога», — полагает эксперт.

Напомним, что ранее, несмотря на протесты и угрозы Китая, с визитом на остров Тайвань прибыла спикер нижней палаты парламента США Нэнси Пелоси.