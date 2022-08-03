Москва, 3 августа, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Ситуация с приостановкой поставок ряда продуктов с Тайваня в Китай е не повлияет на полноту ассортимента в российских торговых сетях, заявил корреспонденту ИА REGNUMпредседатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Barescar90 Цитрусовые. Лимоны

«Дефицита продуктов и товаров не будет, поскольку мы практически не импортируем продовольственные товары из этого региона.

Основные страны-поставщики цитрусовых на российский рынок — это Турция, Египет, Марокко, ЮАР.

Ассортимент рыбы на полках российских магазинов обеспечивается в полном объеме как внутренним производством, так и поставками из доступных стран.

В целом доля импортного ассортимента в крупных торговых сетях не превышает 10%, в основном это те овощи и фрукты, которые не растут в России в силу климата, а также отдельные виды алкогольной продукции», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая ввели ограничения на торговлю с Тайванем.

Читайте также: Китай приостановил поставки с Тайваня цитрусовых и скумбрии