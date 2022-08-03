Саратов, 3 августа 2022, 14:30 — REGNUM По итогам первого полугодия в Саратовской области количество преступивших закон детей сократилось на 8%. Об этом сообщает пресс-служба комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве области.
Число преступлений, совершенных подросткам в состоянии опьянения, сократилось на 61%. На 14,4% снизилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе малолетних детей.
Как передавало ИА REGNUM, в Коми в первом полугодии подростковая преступность выросла на 58%.
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