Саратов, 3 августа, 2022, 14:30 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия в Саратовской области количество преступивших закон детей сократилось на 8%. Об этом сообщает пресс-служба комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве области.

Vseostresse.ru Подростковая агрессия

Число преступлений, совершенных подросткам в состоянии опьянения, сократилось на 61%. На 14,4% снизилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе малолетних детей.

Как передавало ИА REGNUM, в Коми в первом полугодии подростковая преступность выросла на 58%.

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