Бай-Тайгинский район, Тыва, 3 августа, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 53-летний житель по обвинению в убийстве двух человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление было совершено в новогоднюю ночь 1 января 2022 года.

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По данным следствия, после совместной гулянки между обвиняемым и знакомым в селе Шуй возник конфликт, в ходе которого фигурант нанёс противнику смертельный удар ножом.

«Сразу после этого обвиняемый зашел в дом, где после ссоры с родным братом тем же ножом нанес один удар в область грудной клетки последнего, причинив проникающее колото-резаное ранение», — отметили в ведомстве.

В результате второй потерпевший скончался при доставлении его в больницу. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

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