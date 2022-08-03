Москва, , 14:21 — REGNUM Таиланд предпринимает ряд мер для того, чтобы оставаться в числе наиболее популярных направлений у российских туристов. Об этом 3 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил заведующий кафедрой туризма Московского государственного университета спорта и туризма, кандидат социологических наук Алексей Коршунов.

Таиланд Tyr-tailand.ru

Эксперт отметил, что выездной туризм сильно снизился на фоне дискриминационного санкционного давления. Но спрос со стороны российских потребителей на зарубежные путешествия все равно сохраняется.

«Таиланд, несмотря на географическую удаленность, всегда был одной из самых популярных стран среди российских туристов. И сегодня принимает вполне разумные меры, чтобы сохранить и увеличить свою долю рынка. Расчеты через Национальную платежную систему «Мир» — хорошая мера для повышения привлекательности своих курортов. Если удастся обеспечить приём наших карт и в отелях, и в ресторанах, и в магазинах, экономика Таиланда может много выиграть. А нам, безусловно, выгодно расширение географии приема наших банковских карт. «МИРу» — мир, как говорится», — сказал Коршунов.

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