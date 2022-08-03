Углич, Ярославская область, 3 августа, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В Ярославской области пенсионерка-мошенница обманула своих знакомых на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

(сс) sajinka2 Мошенничество

С 2015 по 2021 год 67-летняя женщина входила в доверие к знакомым и просила в долг крупные суммы, обещая всё вернуть.

«Некоторые из потерпевших оформляли на свое имя кредиты и отдавали заёмные средства обвиняемой. Женщина заверяла, что сама будет осуществлять платежи, но через несколько месяцев переставала это делать. Других потерпевших обвиняемая уверяла, что продаст принадлежащую ей недвижимость, чтобы погасить долг, но по факту в собственности у обвиняемой указанного имущества не было», — пояснили в полиции.

Таким образом всего обвиняемой удалось обмануть 8 человек. 7 из них жители Углича, ещё один проживает в Москве.

«Потерпевшие, как правило, передавали обвиняемой деньги в долг несколько раз и в течение длительного времени. Минимальный ущерб по делу составил 250 тысяч рублей, максимальный — более 3 миллионов 320 тысяч рублей. Общая сумма, на которую обвиняемая взяла в долг денежные средства, не имея намерений и реальной возможности к их возврату, составила более 10 миллионов рублей», — рассказали в ярославском МВД.

Сейчас потерпевшие подали иски с требованием возместить ущерб. Следствие уже арестовало автомобиль и бульдозер, принадлежащие женщине. Сейчас расследование дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.