Тюмень, , 14:19 — REGNUM В Югре за сутки на 3 августа с COVID-19 госпитализировали семь человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 3 августа в Югре выписали из ковидных отделений больниц 39 человек. Выявили 75 заражённых, на 25 человек больше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стали Сургут и Ханты-Мансийск — 15 случая.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 3 августа лабораторно подтверждено 212 796 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 209 352 человека, скончались 2558 (ни одного человека за сутки).

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