Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM Полиция возбудила уголовное дело на петербуржца, который прогоняя шумных подростков со скамейки от своего дома в Сестрорецке, ударил подростка по лицу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 3 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт подростков и жителей ЖК «Рай в шалаше» в Сестрорецке (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) Vk.com/spb_today

Конфликт произошел вечером 2 августа в Курортном районе города. Около 17:00 мск компания подростков сидела на скамейках у дома 23 по улице Николая Соколова в Сестрорецке. Разговоры и музыка не понравились местным жителям, разобраться с ними вышла сначала женщина, которая с помощью пощечин и отборной брани пыталась прогнать ребят. После чего на помощь ей пришел 42-летний муж.

Однако и ему договориться с подростками и попросить уйти от их дома подальше не удалось, в ход пошли руки. В результате пострадал 16-летний мальчик, который с травмой глаза был госпитализирован в больницу.

«В отношении мужчины полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Решается вопрос о задержании злоумышленника на основании статьи 91 УПК РФ. Проводится проверка», — добавили в полиции.