Тайбэй, 3 августа, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Визит Нэнси Пелоси никак не отразится на России и на проведении специальной военной операции на Украине. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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«Визит никак не отразится на СВО. Тайвань имеет длительные отношения с США, были и договоры о взаимной обороне, иДжо Байден клялся в том, что в случае ввода Китаем войск американцы будут оборонять остров. Но говорить о том, что ситуация вокруг Тайваня и СВО связаны, не стоит», — заявил эксперт.

Остров регулярно вводит санкции против России, напомнил Бредихин.

Россия ответит в ближайшее время взаимностью и создаст свои микрочипы, которые будут способны заменить тайваньские во многих странах мира, уверен политолог.

Напомним, что на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань между КНР и США разгорелся дипломатический конфликт.