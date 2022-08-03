Ярославль, 3 августа, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретится 3 августа с врио губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Yarregion.ru Михаил Евраев

О встрече рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как сказал Песков, на ней будут обсуждаться региональные вопросы.

Михаил Евраев участвует в выборах губернатора Ярославской области, которые пройдут 11 сентября.