Донецк, 3 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 20 человек личного состава. Об этом 3 августа сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы М-777, одинН грузовой автомобиль и более 20 человек личного состава», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что также за это время военными ДНР и РФ были подавлены две огневые точки украинских нацистов в районе населённых пунктов Авдеевка и Курдюмовка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин написал, что эпоха сотрудничества России и Запада кончилась, отношения с Европой и США изменились бесповоротно.