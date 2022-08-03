Челябинск, 3 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Возбуждённое в отношении бывшего замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова уголовное дело является абсурдным. Об этом сам он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

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«Мы не проводили никаких проверок и не можем проводить, лишь показывали как предприятие выполняет мероприятие в НМУ в данный момент времени и что они делают в период», — сказал экс-чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, Безрукова ждёт суд. Его обвиняют в превышении полномочий.

По данным органов следствия, основанием для возбуждения дела стали события августа 2020 года. Якобы тогда в период действия режима неблагоприятных мететоусловий он не принимал мер для отслеживания и устранения последствий выбросов с промышленных предприятий. При этом данные выбросы существенно превысили предельно допустимые нормы.

По материалам полиции было возбуждено уголовное дело. Его материалы уже направлены в суд.