Барнаул, 3 августа 2022, 14:14 — REGNUM Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов повторно вакцинировался от коронавируса. Как известил 3 августа телеграм-канал алтайского минздрава, прививку он сделал сегодня в поликлинике №1 города Барнаула.

Глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов ревакцинировался от коронавируса
Глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов ревакцинировался от коронавируса
Минздрав Алтайского края

На этот раз министр здравоохранения Алтайского края решил вакцинироваться Спутником V и ввести оба компонента. Сегодня Дмитрию Попову поставили первый, а через три недели будет второй.

В предыдущий раз он ревакцинировался в середине января 2022 года — тогда он поставил однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Впервые он сделал прививку от коронавируса в конце июня — начале июля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где отменили ежедневное информирование о ситуации с распространением коронавируса, отмечен существенный рост заболеваемости COVID-19.

Читайте также: На Алтае почти вдвое выросла заболеваемость COVID-19