Барнаул, 3 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов повторно вакцинировался от коронавируса. Как известил 3 августа телеграм-канал алтайского минздрава, прививку он сделал сегодня в поликлинике №1 города Барнаула.

Минздрав Алтайского края Глава минздрава Алтайского края Дмитрий Попов ревакцинировался от коронавируса

На этот раз министр здравоохранения Алтайского края решил вакцинироваться Спутником V и ввести оба компонента. Сегодня Дмитрию Попову поставили первый, а через три недели будет второй.

В предыдущий раз он ревакцинировался в середине января 2022 года — тогда он поставил однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Впервые он сделал прививку от коронавируса в конце июня — начале июля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где отменили ежедневное информирование о ситуации с распространением коронавируса, отмечен существенный рост заболеваемости COVID-19.

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