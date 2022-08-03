Якутск, 3 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Точную копию исследовательского корабля «Якуцкъ» Великой Северной экспедиции, на котором север России исследовали Витус Беринг и другие легендарные мореплаватели, передали на баланс Якутского музея им. Ярославского. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Якутии.

Евгений Евгеньевич Лансере. Корабли времен Петра I. 1911

Полная реплика дубель-шлюпки «Якуцкъ» доставили в музей имени Ярославского. Значимость парусника состоит в том, что на оригинальном корабле осуществлял легендарное плавание капитан Василий Прончищев и штурман Семен Челюскин, описывая берега, устье Лены и почти 500 км береговой линии моря Лаптевых.

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов отметил, что идей по использованию точной копии корабля много и нельзя исключать его спуск на воду.

Копия корабля «Якуцкъ» была построена для съемок в историческом фильме «Первые» по произведению якутского писателя и драматурга Владимира Фёдорова «Созвездие Марии». Оригинал корабля принадлежит эпохе Петра I.

Как сообщало ИА REGNUM, культурно-исторический центр «Наследие» запускает проект «Наша Арктика. Наследие» в Красноярском крае. Проект нацелен на сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны на территории Арктики. Мероприятия пройдут в период с 2 по 12 августа 2022.

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