Москва, , 14:13 — REGNUM У актёра и телеведущего Дмитрия Нагиева родился внук. Об этом он рассказал в интервью изданию «Караван историй».

Дмитрий Нагиев OfficialTrailers.ru

Нагиев в разговоре о его сыне, актёре Кирилле Нагиеве, заявил, что тот не очень хочет появляться с ним в одном кадре. «Вот сейчас в фильме «Охотник» он отказался играть моего сына, не хочет параллелей и появления нас вместе в кадре. Возможно, это правильно. Я-то как папа был бы рад — лишний раз сыночка под присмотром. А сыночка сам уже папа», — признался артист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года Дмитрий Нагиев получил травму во время подготовки к спектаклю. На артиста обрушились декорации, в результате чего он ушиб правую голень и несколько ссадин.

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